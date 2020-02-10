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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الري تكشف تفاصيل الاجتماعات المرتقبة لسد النهضة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:53 م
لسد النهضة
لسد النهضة
أحلام عبدالرحمن
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كشف محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل جولة المفاوضات الفنية المرتقب انعقادها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح السباعي خلال تصريحات تلفزيونية، أن مفاوضات الفترة الماضية شملت مجهودات شاقة ومضنية لكافة الأطراف للوصول لاتفاق مرضي لكافة الأطراف، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي ستعقد نهاية الأسبوع ستكون بحضور وزراء الري والخارجية من الدول الثلاث، برعاية أمريكية والبنك الدولي.

وكشف أن الجولة المقبلة هدفها الاتفاق على النقاط العالقة، مؤكدًا أن مصر تسعى جاهدة لإيجاد جدول زمني لفترة الملء في حالات الجفاف والجفاف الممتد خاصة في السنوات الشحيحة، حيث من المتوقع استكمال نقاشات آلية تنفيذ ملء السد فيما يتعلق بالمراقبة والمتابعة وآلية التنفيذ، وكذلك آليات فض المنازعات، وهي الأهم في حلقة المفاوضات للانتهاء من صورة نهائية من الاتفاقية وتوقيعها.

وأردف أن المهم في هذه الاجتماعات الوصول للاتفاق النهائي، أما عن بلورته في صورته النهائية فالشكل الدبلوماسي قادر على إخراجه بالشكل الملائم ويمكن الاتفاق عليه عبر القيادات السياسية خاصة مع توافر الإرادة السياسية للجانب المصري، وأن يكون هناك حل لكافة الأطراف، وليس لطرف على حساب آخر.

وتابع: «إذا تم الاتفاق سيتم توقيع الاتفاق نهاية الشهر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن احتفالية في حال توقيع الاتفاق».

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحويل نقاط الاتفاق إلى نقاط فنية بحتة غير قابلة للنقاش، مشيدأً بزيادة وعي المصريين وإلمامهم بالظروف والملابسات المحيطة بظروف السد.

وشدد أن أهم نقاط تشغل الجانبين المصري والسوداني، هو الوارد السنوي بما يغطي لنا احتياجاتنا بما لا يسبب الضرر الجسيم إذا لم تتوفر الموارد الكافية حيث أننا نعتمد على 98% من احتياجاتنا المائية من مياه النيل، ونحن من أكثر دول العالم جفافًا، من خلال آلية الوارد وآلية التصرفات والتنسيق مع كافة السدود المزمع إنشاؤها وهو عرف دولي قائم على فكرة الأنهار المشتركة وفقًا للقانون الدولي كما يحدث في مياه النيل التي تخضع لإدارة مشتركة وبالتالي نشدد على أهمية الإدارة المشتركة.

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