التنمية المحلية: نفذنا 1891 مشروعًا يخدم البنية التحتية في سوهاج وقنا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنهم نفذوا نحو 1891 مشروعا يخدم البنية التحتية، على أرض محافظتي سوهاج وقنا بصعيد مصر حتى نهاية ديسمبر 2019.وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم اختيار هاتين المحافظتين بالتحديد لأنهم كانوا الأكثر احتياجًا لتنفيذ مشروعات بنية تحتية، لافتًا إلى أن هناك برنامجا تدريبيا بالشراكة مع البنك الدولي لتوسيع نطاق العمل ليمتد إلى محافظات أسيوط والمنيا.كما أوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنهم طرحوا 27 مشروع صرف صحي في سوهاج، بالإضافة إلى طرح 21 مشروع صرف صحي ومياه شرب في قنا، لافتا إلى أنه تم تحسين مناخ الأعمال والتنافسية، وتم ترفيق 6 مناطق صناعية بـ 2.1 مليار جنيه، إضافةً إلى اعتماد إطلاق مبادرات للتكتلات الاقتصادية.