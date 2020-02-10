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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لوتس عبدالكريم تكشف حقيقة اتهام مصطفى أمين بالجاسوسية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:22 م
الكاتبة الصحفية الكبيرة
الكاتبة الصحفية الكبيرة لوتس عبد الكريم
محمود عرفات
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قالت الكاتبة الصحفية الكبيرة لوتس عبدالكريم، إنها عشقت الصحافة منذ صغرها، وكانت تقرأ مقالات أنيس منصور ويوسف السباعي، ومصطفى أمين، لافتة إلى أنها انجذبت كثيرًا لصاحب عمود فكرة.

أضافت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنها كانت أمنية حياتها أن تتعين صحفية في إحدى الجرائد، مشيرة إلى أنه ذهبت إلى «أخبار اليوم» للقاء مصطفى أمين.

وتابعت: أنها تحدثت مع مصطفى أمين وكان له هيبة على حد تعبيرها، وطلبت منه أن تتعلم الصحافة، لافتة إلى أن مصطفى أمين طلب منها أن تترجم مجموعة مجلات فرنسية وتلخصها له.

وواصلت أنها عادت بعد ذلك إلى الإسكندرية ولم تلتق بمصطفى أمين إلا بعد عام 1974.

وعن اتهام مصطفى أمين بالجاسوسية، قالت إن حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال حكمه كان هناك ظلم كبير، وأنا لا أعتقد أن أمين كان جاسوسًا؛ لأنه كان يعشق مصر، ولو كانت هناك أي كلمة خرجت منه عن بلده بشكل أو بآخر فكان هدفها صالح الوطن.

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