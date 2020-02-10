نيللى كريم تهدى تكريمها لوالدتها.. ورجاء الجداوى تبكى (فيديو)

كشفت الفنانة رجاء الجداوي خلال تكريمها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لسينما المرأة عن سعادتها الكبيرة بالتكريم في أسوان التي تعشقها وتعشق أهلها الطيبين حسب وصفها، كما عبرت عن سعادتها الشديدة والدموع تملئ عينيها عن التكريم لمسيرتها الفنية الطويلة، حيث أكدت أنها بدأت التمثيل منذ 1959 أي أن مسيرتها تخطت الـ60 عامًا.كما تسلمت النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل الجائزة، وعبرت عن سعادتها بالتكريم، كما أثنت علي مدينة أسوان وأهل المدينة، كما تسلمت النجمة نيللي كريم تكريمها وسط هتافات من الجمهور، وقامت بتقديم الشكر للقائمين علي المهرجان.يشار إلى أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يقام الفترة من 10-15 فبراير، ويشارك فيه 31 فيلمًا سينمائيًا بينهم فيلمان عرض أول عالمي.