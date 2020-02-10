تامر أمين يشيد بمشاركة النجوم مع رامي جمال في «سقف»

أشاد الإعلامي تامر أمين، بمشاركة عدد كبير من النجوم الشباب في أغنية "سقف" مع الفنان رامي جمال، ووصفها بأنها دعم نفسي والمعنوي والوقوف إلى جانب فنان في أزمة ومحنة.وقال خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الأغنية تحمل معنيين جميلين الأول هو رسالتها، وكذلك أسمها "سقف"، حتى لو كان لديك مشاكل وأمراض وإحباطات، فإياك أن تحبط ودايما لابد أن يكون لديك رضا بقضاء الله.وأضاف الأمر الثاني هو مشاركة كل النجوم الشباب في الأغنية، مثلما شاركوه في دعمه النفسي شاركوه في إرسال رسالته لكل الناس، مؤكدًا أنه لولا الناس ما نجا الناس، لأن فكرة الوقوف إلى جانب بعض تهون كل شيء، ولكن لو كل واحد لوحده فإنه يرى كل مصيبة كبيرة وهذه دعوة لأن تكون العائلة والأصدقاء مع بعض.