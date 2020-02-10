نقيب المنشدين: أغانى المهرجانات خطر على المجتمع

قال الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين صاحب مبادرة "لا للمهرجانات" إن الاعتراف بمطربي المهرجانات كارثة كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الأغاني تنتج تحت "بير السلم".وأضاف نقيب المنشدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم محاربة مصر في كل شيء، ومن بينهم الثقافة والفن المصري، متابعًا: «نواجه حرب شرسة على الفن والثقافة».وتابع الشيخ محمود التهامي: "لو دخلت sound cloud بتيجي أغاني المهرجانات أوتوماتيك حتى لو مش مخترها"، متسائلًا: "إيه المانع أن محركات البحث اللي تتبع الكيان الصهيوني لها دور كبير في فرض هذه الثقافة".وانتقد نقيب المنشدين استضافة مطربي المهرجانات في البرامج الكبيرة، بالإضافة إلى الضغط الذي يمارس على نقابة المهن الموسيقية لإدخال شعبة جديدة تحت مسمى "المهرجانات" في النقابة.