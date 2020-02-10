أحمد إبراهيم يوضح حقيقة غيابه عن ألبوم أنغام الجديد (فيديو)

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حقيقة غيابه عن المشاركة في ألبوم زوجته الفنانة أنغام، الجديد بسبب تعاونه مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.وكشف أحمد إبراهيم خلال لقائه في برنامج «et» بالعربي، عن انتهائه من توزيع أغنيتين للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهما باللهجة المصرية بعد تعاونه معها في أغاني "ظبطت وخططت، ومين اللي ما عنده، وراهنت عليك، ومقسومة نصين والحب زي الوتر".وأكد خلال اللقاء أنه يعتبر نفسه شريك كفاح مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد النجاح الذي حققه معه في أغاني: "على بالي، وحبة جنة، ومشاعر".وأضاف، أنه يوجد كيمياء بينه وبين شيرين وينظم حاليًا ورشة عمل معها في الأستوديو الخاص به للعمل على ألبومها الجديد والذي يقوم بتوزيع عدد كبير من أغانيه.كما يتعاون مع الفنانة اللبنانية إليسا، في 3 أعمال فنية وهما باللهجة المصرية مؤكدًا أنه يحب التعامل معها جدًا.وعن الفنانة أنغام، قال إن لها مسيرة طويلة جدًا سواء كانت معه أو مع غيره ولها بصمات مع نجوم كبار جدًا وأنه يتحدث عن أنغام الفنانة الكبيرة وليست زوجته، ويوجد كيمياء وإخلاص وتفاهم واتفاق حصل على لون معين مثل ما ظهر في "حالة خاصة جدًا"، وأتمنى أن يتكرر ولكن وارد غياب هذا التفاهم فمصر مليئة بالموزعين الكبار فشغل أنغام ليس فقط مع أحمد، ولكن يوجد ناس كثيرة رحلت معها.ورد على أن اسمه أصبح مسلطًا عليه الأضواء بعد زواجه من أنغام، قائلًا: "لكل مجتهد نصيب وأكيد أنا اجتهدت لكي أصل لنقطة معينة".