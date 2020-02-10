هاني رمزي: سمّيت ابني على اسم نجل لينين الرملي (فيديو)

قال الفنان هاني رمزي إنَّ الكاتب الراحل لينين الرملي لن يتكرر مرة أخرى، مضيفًا «كان شخصية فريدة جدًا وعلى المستوى الشخصي أنا كنت تربيته».وأضاف «رمزي» لـ«الدستور» أنَّ كل مَن اقترب من الراحل لينين الرملي يعلم مدى حسن أخلاقه وطيبة قلبه، موضحًا أنَّه سمَّى نجله «شادي» على اسم نجل الكاتب الراحلوتابع: «أستاذ لينين قاللي أنا بحب شادي جدًا قولتله وأنا هسمّي ابني على اسمه وأولادي اتولدوا على إيديه».وأكد أنَّ الفن خَسِر مفكرًا كبيرًا وإنسانًا عظيمًا صاحب مشوار طويل وتاريخ عظيم من الأعمال الفنية.وقدَّم هاني رمزي العزاء لأسرة الكاتب الراحل لينين الرملي، مساء اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.وتوفي الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر، الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا.ويعد لينين الرملي واحدًا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي، قدَّم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة، وشكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي وكتب لكبار نجوم الفن.