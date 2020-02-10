اتحاد الصناعات: تراجع سعر الدولار ساهم في انخفاض أسعار السلع (فيديو)

قال الدكتور، محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمارات باتحاد الصناعات، إن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد انخفاض الدولار الفترة المقبلة؛ لأن الوضع الحالي في مصر يشهد استقرارا اجتماعيا يساعد على نمو الاقتصاد وتقوية الجنيه.وأضاف رئيس لجنة الاستثمارات باتحاد الصناعات، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتوقع أن ينخفض سعر الدولار بنهاية 2020 إلى 15 جنيها، مناشدا المصريين الذين يمتلكون الدولار، بضرورة بيعه حفاظا على أموالهم.وأوضح رئيس لجنة الاستثمارات باتحاد الصناعات أن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية، هو السبب في النجاح الاقتصادي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في الأسعار ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.كما بين رئيس لجنة الاستثمارات، أن الاستقرار الأمني له عامل كبير في نهضة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الانخفاض في الأسعار سوف يشمل كل المنتجات في الأسواق المصرية في الفترة المقبلة؛ متابعًا: "المشكلة أن الموضوع بياخد وقت عشان يبان في السوق".