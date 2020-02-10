اليابان: إرسال طائرة خامسة لإجلاء رعاياها من«هوبى» الصينية

تعتزم الحكومة اليابانية إرسال طائرة مستأجرة خامسة لإجلاء رعاياها من مقاطعة "هوبي" الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الجديد.وقال توشميتسو موتيجي، وزير الخارجية الياباني، في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الإثنين، إن الترتيبات تجري حاليًا لإرسال طائرة خلال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير، مضيفًا أن الحكومة ترغب في إنهاء عملية إجلاء رعاياها بإرسال رحلة جوية خامسة.ودعا "موتيجي" الرعايا اليابانيين والشركات اليابانية الموجودة في "هوبي"، بسرعة اتخاذ قرارهم بشأن إذا ما كانوا يرغبون في العودة إلى بلادهم على متن الطائرة أم لا.وكانت الحكومة اليابانية قد أجلت 763 مواطنًا يابانيًا، عبر إرسال 4 طائرات مستأجرة إلى "هوبي".