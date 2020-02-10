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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبيرة إرشاد نفسي: الخيانة الزوجية خلل نفسي وسلوكي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:53 م
الدكتورة سيهار صلاح
الدكتورة سيهار صلاح الدين
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة سيهار صلاح الدين عضو الجمعية الأمريكية للإرشاد النفسي وخبير العلاقات الأسرية، إن الخيانة الزوجية خلل نفسي وسلوكي لا علاقة له بالنوع، مشيرة إلى أن تبرير الخيانة بأن الرجل يميل بفطرته للتعدد أمر غير صحيح.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عندما تحدث الخيانة في الثقافات التي ترفض التعدد، لا يبررها أحد بأنه أمر طبيعي وفطرة".

وأردفت: "الرجل يخون والسيدات تخون، لكن السيدة أكثر قدرة على التحكم في رغباتها".

ووافقتها الكاتبة سحر الجعارة في الرأي، قائلة إنه يقال عن الخيانة "لحظة ضعف"، وهذا المسمى العامي للخلل السلوكي.

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