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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرالمالية السوداني يدعو لرفع دعم البنزين في أسرع وقت ممكن

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:45 م
وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
وكالات
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دعا وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إلى رفع الدعم عن البنزين في أسرع وقت ممكن، مع التقليص التدريجي لدعم "الجازولين" وإحلال الدعم النقدي المباشر محلهما، مؤكدًا أهمية تلك الخطوة في ظل الأموال الطائلة التي تُنفق على هذا الدعم.

وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي في مقر وكالة السودان للأنباء،اليوم، إن دعم الخبز سيظل موجودًا، أما بالنسبة للبنزين أرى ضرورة ترشيد الدعم والخروج بسرعة منه، وبالنسبة لـ"الجازولين" أرى العمل على التحريك المتدرج وهذه وجهة نظري، فتكلفة الدعم كبيرة جدًا، وبدائل التحويل النقدي المباشر، موجودة في كثير من الدول.

وأوضح أنه بالنظر إلى أن خريطة الفقر، فهي مترابطة مع خريطة النزاعات والحروب ويمكن لبرنامج الدعم النقدي المباشر أن يسهم في دعم عملية السلام.

وبخصوص العقوبات الأمريكية على السودان.. قال البدوي: إن هذا الأمر سيادي وفيه تواصل كبير من جانب وزارة الخارجية، ورئيس الوزراء الدكتورعبدالله حمدوك، وكل العالم الآن وأصدقاء أمريكا يتحدثون عن ضرورة رفع العقوبات، فنحن لسنا مسئولين كشعب عما اقترفه النظام السابق، لكن هناك حسابات وسياسات دولية، ونتمنى معالجة الأمر في أسرع فرصة، لافتًا إلى أنه رغم تخفيف العقوبات الاقتصادية إلا أن البنوك العالمية لا تزال ترفض التعامل بسبب ضبابية الوضع.

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