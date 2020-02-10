وكيل الأزهر يبحث التعاون المشترك مع مسئول ماليزى

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الإثنين، حاج أمين الدين بن هارون، رئيس وزراء ولاية نجري سمبلان الماليزية، والوفد المرافق له.ورحب فضيلة الشيخ صالح عباس، بالمسئول الماليزي والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر الشريف يقدم كل سبل التعاون للطلاب الوافدين، مبينًا أن فضيلة الإمام الأكبر يوليهم رعاية خاصة، مشيرًا إلى أهمية برلمان الطلاب الوافدين الذي يعمل على مواجهة الصعوبات التي تواجه الطلاب.من جانبه، نقل رئيس وزراء ولاية سمبلان الماليزية تحيات الحكومة والشعب الماليزي إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، معربًا عن اعتزاز بلاده بدور الأزهر الشريف، مؤكدًا أن له دورًا مهمًا فى حفظ التراث الإسلامي واللغة العربية، وهو ما بوأه هذه المكانة العالمية.جدير بالذكر أن علاقة الأزهر الشريف بدولة ماليزيا ممتدة منذ القدم، فقد كان الماليزيون يرسلون أبناءهم للدراسة فى الجامع الأزهر برواق جاوة، الذى بدأ بستة طلاب إلى أن صار عددهم الآن فى جامعة الأزهر وحدها أكثر من 6000 طالب ماليزي يدرسون فى كلياتها المتنوعة، وقد تخرج فى الأزهر من أبناء ماليزيا ما يزيد على 70 ألف خريج منذ الخمسينيات حتى الآن.