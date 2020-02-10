تفاصيل معاينة النيابة جثث «مذبحة حدائق الأهرام»

أجرت نيابة الهرم تحقيقات موسعة في واقعة العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بعقار بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الزوج قتل زوجته وطفلته ثم انتحر قفزا من الطابق الرابع.وأسفرت معاينة النيابة لمسرح الجريمة عن العثور على الزوجة "إيمان. م" 35 سنة، ربة منزل، داخل شرفة غرفة النوم مخنوقة بـ"كوفية" الزوج، وتحول جسدها للون الأزرق، وعثر على جثتي الزوج "أشرف. ص" 45 سنة، مقاول، ورضيعته نجوى 9 أشهر، في منور العقار أسفل شرفة شقتهما، وكل منهما مصاب بكسور وتهشم بالجمجمة، وتسيل الدماء من رأسيهما.ورجحت معاينة النيابة لمسرح الجريمة قيام الزوج بقتل الزوجة أولًا، ثم إلقاء الطفلة الرضيعة من الشرفة، ثم قفزه في المنور، خاصة أنه عثر على جثة الطفلة على بعد مترين من جثة الأب، وسيحدد الطب الشرعي ترتيب حالات الوفاة طبقا لتوقيت كل منها.تبين من المعاينة وجود قطع في أحبال الغسيل في الطابق الثالث أسفل شقة المقاول والتي تم قطعها نتيجة سقوطه عليها فور قفزه من الطابق الرابع، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة وتقرير الأدلة الجنائية حول الآثار البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة من بصمات وآثار دماء وفحص الكوفية المخنوقة بها المجني عليها.كشفت معاينة النيابة ورجال المباحث عن سلامة كل منافذ الشقة من أبواب ونوافذ وعدم وجود آثار كسر أو محاولة اقتحام لها علاوة على عدم وجود أي بعثرة بمحتويات الشقة، وهو ما ينفي دافع اقتحام الشقة بهدف السرقة أو حدوث مقاومة لشخص آخر.ونفت التحريات ما تردد على لسان بعض الجيران بتواجد أشخاص أمام الشقة قبل اكتشاف الحادث، وهو ما نفاه فحص كاميرات المراقبة التي أكدت عدم وجود غرباء بمحيط العقار قبل وقوع أو اكتشاف الجريمة، واستمعت النيابة لأقوال الجيران وأسرة الزوج والزوجة والطفل ـ ابن الزوجة ـ الناجي الوحيد الذي أكد عدم رؤيته شيئا سوى جثة والدته فور استيقاظه من النوم.