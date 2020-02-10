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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار فى منتصف اليوم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:14 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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استقر سعر صرف الدولار خلال منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، إذ سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلي المصرى 15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه للشراء، وفي بنك القاهرة 15.71 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 15.71 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، بعد تراجع بمقدار قرشين خلال تعاملات، أمس الأحد.

ويقول الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، إن تراجع سعر الدولار أمر متوقع بعد ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي و توافر العملة الصعبه بالبنوك، مشيرًا إلى أن توقف عمليات الدولية بعد تحرير سعر الصرف أسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع وتوافر العملة الأجنبية.

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