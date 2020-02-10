«I’M GONNA» من فيلم «ROCKETMAN» أفضل عمل غنائى فى أوسكار 2020

حصلت أغنية «I’M GONNA» من فيلم «ROCKETMAN» على جائزة أفضل أغنية خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ92 التي تقام على مسرح دولبي بهوليوود.والأغنية من ألحان التون جون ومن كلمات بيرني توفين، وقد وصلت نسب مشاهدتها إلى 6 ملايين على موقع يوتيوب.وحصلت النجمة لورا ديرن، ذو الـ53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «قصة زواج»، فيما نال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم»، الذي اشترك فيه مع ليوناردو ديكابريو.وحصل فيلم «1917» على الجائزة الثالثة له من خلال حصوله على أفضل تأثيرات بصرية بالحفل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وأعلنت القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.