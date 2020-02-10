«PARASITE» يفوز بجائزة أفضل فيلم عالمي بأوسكار 2020

حصل الفيلم الكوري الجنوبي «PARASITE» على جائزة أفضل فيلم عالمي والذي نافس فيها الفيلم المصري «ورد مسموم» قبل مغادرته القائمة النهائية، في حفل جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي الآن، كما حصل العمل على جائزة أفضل سيناريو.فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وسيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.وأعلنت في لوس أنجليس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وحصلت النجمة لورا ديرن، ذات الـ 53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Marriage Story»، فيما نال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم»، الذي اشترك فيه مع ليوناردو ديكابريو.وحصل فيلم «1917» على الجائزة الثالثة له من خلال حصوله على أفضل تأثيرات بصرية بالحفل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.