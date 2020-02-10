أوباما يهنئ مخرجي «American Factory» على الأوسكار

هنأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المخرجين ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت، على جائزة الأوسكار عن فيلم American Factory.وقال أوباما، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تهانينا لجوليا وستيفن، المخرجين وراء فيلم American Factory، لقصة مثل هذه القصة المعقدة والمؤثرة حول العواقب الإنسانية ذاتها للتغير الاقتصادي المفز، سعيد لرؤية شخصين موهوبين وصريحين يعودان إلى المنزل برفقة جائزة الأوسكار».وحصل فيلم American Factory على جائزة أفضل فيلم وثائقي، في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي.العمل الوثائقي الأمريكي أنتج عام 2019 من إخراج ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت، عن مصنع الشركة الصينية فوياو في مورين، إحدى ضواحي دايتون، أوهايو، التي تحتل مصنع مورين للتجميع، وهو مصنع مغلق لشركة جنرال موتورز، وكان للفيلم عرضه الأول في مهرجان صندانس السينمائي 2019.