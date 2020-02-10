أوسكار 2020.. تعرف على مقتنصي جوائز الموسيقى التصويرية

حصل مهندس الصوت الأمريكي دونالد سيلفستر على جائزة أفضل SOUND EDITING عن فيلم «Ford v Ferrari»، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 المقام على مسرح دولبي.فيما حصل الثنائي مارك تايلور وستيورت ويلسون على جائزة أفضل SOUND MIXING عن فيلم 1917.وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.