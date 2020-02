تعرف على حاصدي جوائز الأفلام الوثائقية في أوسكار 2020

حصل فيلم American Factory على جائزة أفضل فيلم وثائقي، في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي.العمل الوثائقي الأمريكي أنتج عام 2019 من إخراج ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت، عن مصنع الشركة الصينية فوياو في مورين، إحدى ضواحي دايتون، أوهايو، التي تحتل مصنع مورين للتجميع، وهو مصنع مغلق لشركة جنرال موتورز، وكان للفيلم عرضه الأول في مهرجان صندانس السينمائي 2019.فيلم حصل فيلم «Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl» على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.