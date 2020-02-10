«LITTLE WOMEN» يحصد جائزة أفضل تصميم ملابس بالأوسكار

حصل الفيلم الأمريكي «LITTLE WOMEN» على جائزة أفضل تصميم ملابس، في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي.وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وضمت قائمة الترشيحات فيلمين سوريين، هما: «إلى سما» للمخرجة وعد الخطيب، و«الكهف» للمخرج فراس فياض بفئة أفضل فيلم وثائقي طويل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.