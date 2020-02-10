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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم أمريكي قصير يطيح بأحلام التونسيين في حفل أوسكار 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:04 ص
THE NEIGHBORS WINDOW
THE NEIGHBORS WINDOW
محمد مجدي
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حصل الفيلم الأمريكي القصير «THE NEIGHBORS' WINDOW» للمخرج مارشال كاري على جائزة أفضل فيلم قصير، في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي.

ونافس العمل الأمريكي الفيلم التونسي «أخوان»، الذي كان ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير.

وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.

وضمت قائمة الترشيحات فيلمين سوريين، هما: «إلى سما» للمخرجة وعد الخطيب، و«الكهف» للمخرج فراس فياض بفئة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.


فيلم أمريكي قصير يطيح بأحلام التونسيين في حفل أوسكار 2020
فيلم أمريكي قصير يطيح بأحلام التونسيين في حفل أوسكار 2020
فيلم أمريكي قصير يطيح بأحلام التونسيين في حفل أوسكار 2020
فيلم أمريكي قصير يطيح بأحلام التونسيين في حفل أوسكار 2020

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