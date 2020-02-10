أوسكار 2020.. «Jojo Rabbit» يحصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس

حصل الفيلم الأمريكي «Jojo Rabbit» للمخرج تايكا وايتيتي على جائزة أفضل سيناريو مقتبس، في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي.الفيلم من إخراج وتألف تايكا وايتي، عن رواية كريستين ليون، ومن بطولة سكارليت جوهانسون، رومان جريفين ديفيس، توماسين ماكنزي، تايكا وايتي، سام روكويل، ريبل ويلسون، ألفي ألين، ستيفن ميرشانت، ارشي ييتس.وكان قد فاز فيلم الكوميديا والحرب Jojo Rabbit، بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بـ مهرجان Torino في إيطاليا، الذى أقيم أكتوبر الماضى.وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وضمت قائمة الترشيحات فيلمين سوريين، هما: «إلى سما» للمخرجة وعد الخطيب، و«الكهف» للمخرج فراس فياض؛ بفئة أفضل فيلم وثائقي طويل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.