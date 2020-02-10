الفيلم الكوري «PARASITE» يتوج بجائزة أفضل سيناريو بالأوسكار

حصل الفيلم الكوري الجنوبي «PARASITE» على جائزة أفضل سيناريو، في حفل جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي الآن.فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وسيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.وأعلنت في لوس أنجليس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وضمت قائمة الترشيحات فيلمين سوريين، هما: «إلى سما» للمخرجة وعد الخطيب، و«الكهف» للمخرج فراس فياض؛ بفئة أفضل فيلم وثائقي طويل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».