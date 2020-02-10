برفقة زوجها.. سكارليت جوهانسون تلفت الأنظار بأوسكار 2020

انطلقت منذ قليل فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار والمقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس، بتواجد النجمة العالمية سكارليت جوهانسون.وظهرت «جوهانسون» بفستان مثير للغاية، خلال حفل جوائز الأوسكار، وتحديدًا على الريد كاربت، فأرتدت فستان عاري من منطقة البطن، كما ظهرت بـ«تاتو» جديد على الظهر، وتنافس سكارليت على أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ماريج ستوري».واحتفلت «جوهانسون» بترشيحها في حفل توزيع جوائز الأوسكار مع خطيبها كولن جوست، حيث بدت يوهانسون متألقه في ثوب أوسكار دي لا رنتا، بينما وقف جوست في حلة سوداء.وتم ترشيح «يوهانسون» في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، لجائزة أفضل ممثلة عن قصة زواج وأفضل ممثلة مساعدة عن جوجو أربيت.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائي في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».