بينيلوبي كروز بفستان أسود وزهرة بيضاء فى أوسكار 2020 (صور)

حضرت الممثلة بينيلوبي كروز، بتصميم فستان أسود وزهرة بيضاء من أجل إظهار جمالها، واختارت أن تبدي شعرها الناعم، والتي تعد دائمًا واحدة من ملكات الجمال بلا منازع، للمرة الثانية عشرة إلى السجادة الحمراء لأوسكار 2020.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائي في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».