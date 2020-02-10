ريا أبي راشد تتألق بإطلالتين في حفل «الأوسكار»

نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة من الصور، خلال وجودها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «الإنستجرام».وظهرت ريا في عدة صور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بدلة من اللون الأبيض والأسود، وخطفت الأنظار فى فيديو أخر بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر، من القماش اللامع، لتبرز جمالها وقوامها الممشوق.واعتمدت ريا أبي راشد علي تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، حيث تركت خصلات شعرها البنى منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها الخمرية.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».