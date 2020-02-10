أغرب إطلالات حفل الأوسكار 2020 (صور)

انطلقت فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار والمقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس، بحضور العديد من النجوم الكبار في هوليوود، والذين ظهروا بملابس مختلفة وغريبة.وارتدى النجوم ملابس غير تقليدية، فهناك من ارتدى ملابس النجم الراحل كوبي برانيت، وهناك من ارتدى ملابس نسائية وهو المطرب بيلي بورتر، كما ارتدت أمريكا فيريرا ملابس واسعة بسبب الحمل، فيما أرتدت بيلي إريش ملابس كانت هي الأغرب.وستقام جوائز الأوسكار الثانية والتسعين يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على مسرح "Dolby" في هوليوود، وسيتم بثها على الهواء مباشرة على قناة "ABC" في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث سيتم بث الأوسكار على الهواء مباشرة في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.