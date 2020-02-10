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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: فريق خبراء متجه للصين للتحقيق بشأن «كورونا»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير كانون الثاني، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

لكن الأمر استغرق نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.

وكتب تيدروس في تغريدة على تويتر من جنيف "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 811 اليوم الأحد، وهو ما يزيد عن عدد ضحايا تفشي فيروس سارس على مستوى العالم، فيما وضعت السلطات خططا للاستعداد لعودة الملايين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة بعد مدها.

وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا، أن الفيروس، الذي وصل إلى 24 دولة، أودى بحياة نحو اثنين بالمئة من بين أكثر من 37550 حالة إصابة في العالم، مع تسجيل 99 بالمئة من حالات العدوى في الصين.

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