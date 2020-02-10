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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المطربة بيلى إيليش بـ«الشعر الأخضر» فى حفل الأوسكار 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:25 ص
بيلى إيليش
بيلى إيليش
محمد مجدي
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انطلقت فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار والمقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس، بحضور المطربة الامريكية بيلي إيليش.

وظهرت المطربة الشهيرة وهي بلوك جديد ومختلف، حيث بدات وهي بالشعر الأخضر، وهو ما أثار الجدل بحفل الأوسكار الشهير.

وأعلنت القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحًا، وفي المرتبة الثانية جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.
المطربة بيلى إيليش بـ«الشعر الأخضر» فى حفل الأوسكار 2020
المطربة بيلى إيليش بـ«الشعر الأخضر» فى حفل الأوسكار 2020

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