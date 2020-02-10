المخرج سبايك لى يرتدى ملابس كوبى برايانيت فى حفل الأوسكار 2020

ارتدى المخرج العالمي سبايك لي، بذلة أرجوانية وصفراء، خلال تواجده على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، مع ترقيم الرقم 24 عليها؛ لتكريم لاعب كرة السلة العالمي الراحل كوبي براينت، لذلك ارتدى مثل ملابسه.وقال «لي» عندما سأله أحد المذيعين عن بدلته: «تحية شرف إلى كوبي براينت كلنا نفتقده».وتوفى «براينت» في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباس بكاليفورنيا قبل أسبوعين، إلى جانب ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».