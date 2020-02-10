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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:46 ص
بيلى بورتر
بيلى بورتر
سلمى بدر
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أثار المغني بيلي بورتر الجدل بظهوره على السجادة الحمراء بفستان ذهبي وبرتقالي منقوش، وهي الإطلالة التي اعتاد عليها في المحافل الفنية الكبرى مثل أوسكار، وجولدن جلوب، وبافتا، ولكن في حفل الأوسكار 2020 أفسدت الأمطار إطلالة بيلي، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا «تويتر»، صورة له وهو يجلس ويضع على كتفه «منشفة» لتدفئته، بسبب برودة الأجواء.

وظهر بيلي بورتر مرتديا ملابس من تصميم دار أزياء جيلس دييكون، في حين اختار حذائه من مجموعة تصميمات «جيمي شوو» واختار المجوهرات التي ارتداها من «أتلير شوارفيسكي»، وقرر النجم العالمي أن يضع بصمة ذهبية بحضوره على السجادة الحمراء كعادته بتصميمات ملابس غريبة ليكون محط اهتمام وأحاديث السوشيال ميديا.

وتسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي نشرته صحيفة ديلي ميل عن إدارة المهرجان جاء فيه: «لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود».

واستكملت: «أن الحفل يقام كذلك بالشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود؛ لاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، وسيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv ابتداءً من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير، وحتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري».

وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.

وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)
النجم العالمى بيلى بورتر بفستان ذهبى فى حفل أوسكار 2020 (صور)

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