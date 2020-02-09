«الدنيا طعمها سُكرى».. سماع الأغاني المبهجة يُحسن الحالة النفسية





















كشفت دراسة ألمانية، عن أن سماع الأغانى التى تحمل البهجة والسعادة، من الأمور التى تساعد بشكل كبير فى تحسين الحالة النفسية للإنسان.وأوضح الباحثون، أن الأغانى المبهجة من الأشياء التى تحسن القدرة العقلية وتعزز الصحة البدنية، بالإضافة إلى أنها ترفع معدل الذكاء، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وتؤكد الأبحاث أنه عند السماع إلى الموسيقى التى تريدها، حيث ينطلق من دماغك الدوبامين، وهو ناقل عصبى يسبب الشعور بالسعادة والإثارة والفرح، وذلك خلال 15 دقيقة فقط.في سياق متصل، طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب جديد بعنوان "سقف" ويبدأ كلمات أغنيته بـ"الدنيا طعمها سُكرى.. زى المَلبن الطرى".وشارك خلال الفيديو كليب العديد من الفنانين ومشاهير الكرة والاعلام، حيث تعتبر من الاغانى التى تضيف مزيد من البهجة والسعادة على حد وصف جمهور الفنان على سوشيال ميديا.يظهر خلال الكليب عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هشام عباس، عمرو يوسف، أكرم حسني، حماده هلال، حميد الشاعري، عمرو سعد، حسن الرداد، شيماء سيف، كريم محمود عبد العزيز، مي عمر، أحمد السعدني، حمدي الميرغني، نشوى مصطفى، هنادي مهنا، هشام ماجد، خالد عليش.كما شارك عدد من نجوم الساحرة المستديرة، شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي،أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، محمد هاني، الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، الإعلامي الرياضي هاني حتحوت.