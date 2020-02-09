رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الدنيا طعمها سُكرى».. سماع الأغاني المبهجة يُحسن الحالة النفسية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:04 م
رامي جمال
رامي جمال
إسلام جمال
طباعة
كشفت دراسة ألمانية، عن أن سماع الأغانى التى تحمل البهجة والسعادة، من الأمور التى تساعد بشكل كبير فى تحسين الحالة النفسية للإنسان.

وأوضح الباحثون، أن الأغانى المبهجة من الأشياء التى تحسن القدرة العقلية وتعزز الصحة البدنية، بالإضافة إلى أنها ترفع معدل الذكاء، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وتؤكد الأبحاث أنه عند السماع إلى الموسيقى التى تريدها، حيث ينطلق من دماغك الدوبامين، وهو ناقل عصبى يسبب الشعور بالسعادة والإثارة والفرح، وذلك خلال 15 دقيقة فقط.


في سياق متصل، طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب جديد بعنوان "سقف" ويبدأ كلمات أغنيته بـ"الدنيا طعمها سُكرى.. زى المَلبن الطرى".

وشارك خلال الفيديو كليب العديد من الفنانين ومشاهير الكرة والاعلام، حيث تعتبر من الاغانى التى تضيف مزيد من البهجة والسعادة على حد وصف جمهور الفنان على سوشيال ميديا.

يظهر خلال الكليب عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هشام عباس، عمرو يوسف، أكرم حسني، حماده هلال، حميد الشاعري، عمرو سعد، حسن الرداد، شيماء سيف، كريم محمود عبد العزيز، مي عمر، أحمد السعدني، حمدي الميرغني، نشوى مصطفى، هنادي مهنا، هشام ماجد، خالد عليش.


كما شارك عدد من نجوم الساحرة المستديرة، شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي،أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، محمد هاني، الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، الإعلامي الرياضي هاني حتحوت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عائد من «ووهان» يكشف أسباب نقله لمستشفى النجيلة

منذ حوالي 4 ساعات

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

منذ حوالي 23 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية