نجلة الشاعر زكي عمر: والدي لُقب بشاعر الريف.. وكتب مسرحية مدد عام 1973

قالت الدكتورة أمل زكي عمر، نجلة الشاعر الكبير الراحل زكي عمر، إن والدها حصل على دبلوم الزراعة وعمل كمهندس زراعي، مشيرة إلى أن كل تعاملات والدها في حياته كانت مع الفلاحين، وأطلق عليه اسم شاعر الفلاحين، وابن الريف، وأطلق عليه شاعر نصر أكتوبر أيضًا.وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أول البدايات الشعرية لوالدها كانت في مطلع الستينات، وكان ينشر في عدد من الجرائد المصرية كالمساء ومجلة النسابل والأهرام، والإذاعة والتلفزيون، والأهالي.واستكملت أن والدها كتب أشعارًا لمسرحيات الأطفال، ومسرحية المشخصاتية، مضيفة أنه بعد ذلك كتب مسرحية "مدد مدد شدي حيلك يا بلد"، وكانت من إخراج عبدالغفار عودة.وواصلت أن «مدد» كانت مسرحية غنائية وتمت كتابتها عام 1973، منوهة بأن والدها بدأ في كتابة قصائد الاستنهاض للحرب بعد نكسة 1967.وأشارت إلى أنه وقت حرب التحرير عام 1973 كانت مسرحيات والدها تعرض على مسارح الجمهورية، ومنها مسرحية مدد ومسرحية الشرارة.