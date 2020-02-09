«هتعملوا أيه بعد السيسي يا صليبيين».. قيادات الإخوان يهددون المسيحيين

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديوهات لقيادات من جماعة الإخوان الإرهابية التي تحرض ضد المسيحيين في مصر، وتثبت صحة ما قاله نواب البرلمان البريطاني في حيثيات مطالبتهم بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية بأنهم يكرهون المسيحيين.وظهر في الفيديوهات قيادات الإخوان ومنهم وجدي غنيم وصفوت حجازي وأبو إسلام وهم يحرضون ضد المسيحيين، ويهددون بحرق كنائسهم.ومن أخطر التصريحات التي قالها الإخواني وجدي غنيم: "يا صليبيين لو كنتم تظنون أن السيسي موجود الآن، فمنظركم هيبقى وحش بعدين".يُشار إلى أن البرلمان البريطاني طالب في جلسته يوم الخميس الماضي بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وأكد أنها جماعة تكره المسيحيين وتحرض عليهم.