تفاصيل انتشار «سرطان الإخوان الإرهابي» في أوروبا وأمريكا

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية كان يعتمد في محوره وأهدافه على النشاط الطلابي والشبابي، حيث أسس الإخوان اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا في يناير 1963 على يد مجموعة من الطلاب العرب وأصدروا مجلة شهرية باسم "الاتحاد".وأضافت الخياط ببرنامج "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد كانت حجر الزاوية لإنشاء عدد من المؤسسات مثل "مركز التعليم الإسلامي، والوقف الإسلامي بأمريكا الشمالية"، والذي خرج منه رابطة الشباب المسلم العربي وغيرها من المنظمات.وتابعت: "بالطريقة نفسها انتشر التنظيم في أوروبا على يد مجموعة من شباب التنظيم، لا سيما وأن إخوان مصر وسوريا كانوا إحدي نقاط الارتكاز المهمة في حركة التنظيم، الأمر الذي يفسر وجود هجوم مستمر على مصر، من أذرع هذه التنظيمات وخاصة في ألمانيا".