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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«لوكيميا حادة».. طبيبة لاعب الزمالك سعد محمد تكشف تفاصيل حالته الصحية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:49 م
لاعب الزمالك سعد
لاعب الزمالك سعد محمد
دعاء راجح
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"ادعم سعد محمد".. شعار رفعه المواطنون لدعم لاعب الزمالك سعد محمد، بعد الكشف عن إصابته بمرض "سرطان الدم"، عقب إجرائه الفحوصات الطبية.

وتعليقًا على مرضه، قالت سندس حمدي، الطبيب المتابع لحالة لاعب الزمالك سعد محمد، إن حالة سعد يتم متابعتها من قبل عدد كبير من الأطباء في مستشفى معهد ناصر، بقيادة الدكتور حسام كامل، ودكتور علاء الحداد، ودكتور جمال الدين.

وأضافت "سندس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حالة سعد لاعب الزمالك، هي "لوكيميا لميفاوية حادة"، مبينةً أنه خضع للعلاج من المرض منذ ما يقرب من 6 أشهر، وكان في البداية العلاج الكيماوي المخصص له.

وأوضحت الطبيبة المتابعة لحالة لاعب الزمالك سعد، أنه في مرحلة الجرعة التثبيتية لعلاجه، مؤكدةً أنه خلال الفترة الحالية يتماثل للشفاء، استكمالًا لمراحل العلاج التي مر بها، قائلة "سعد مر بمراحل علاج صعبة وربنا قدره أنه يصبر ويعدي".

وبينت "سندس" أن سعد كان في البداية يحتاج إلى دعم نفسي كبير للغاية، بجانب العلاج الدوائي الذي كان يتلقاه في المستشفى، مؤكدةً أن العلاج الذي يتواجد لعلاج مرض "سرطان الدم" في المعهد غير متوفر في أماكن كثيرة أخرى، قائلةً "سعد خد دعم نفسي وطبي كامل بداية من الأطباء المعالجين وصولًا بالتمريض والعمال في القسم".

وأشارت الدكتورة سندس حمدي، أن سعد يمتاز بالقوة ولديه إرادة كبيرة في الشفاء من المرض، مضيفةً أنه سيخرج غدًا من المستشفى ولكن يتم المتابعة على حالته وتناول الجرعات التي تصل إلى أكثر من عام، لكي يتم التأكد من شفائه التام من المرض.

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