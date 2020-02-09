الديهي: السيسي أدار أصعب فترة في تاريخ مصر منذ عهد أحمس

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يغفل عن تمكين المرأة والشباب خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي.وأضاف الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "ten"، أن إفريقيا شهدت خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ما لم تشهده كل القمم والمؤتمرات والسنوات السابقة، لأن الرئيس أدار الاتحاد بإخلاص وحب.وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعطى خبرته في إدارة مصر خلال واحدة من أصعب مراحلها التاريخية منذ عهد أحمس، متابعًا: "السيسي نقل خبرته وتجربته إلى إفريقيا وأيضًا فكرة ما بعد الحروب والأزمات، وكيفية إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة"، مشيرًا إلى أن كل ذلك كان على أجندة الرئيس خلال جولاته بالقارة الإفريقية خلال رئاسته للاتحاد.