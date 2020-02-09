السجن من 3 إلى 15 سنة لقاتلى شخص و«البلطجة» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة صاحب شركة بالسجن لمدة 15 سنة، والسجن لمدة 5 سنوات لعاطل، و3 سنوات لحداد، بعد اتهامهم بقتل شخص في مشاجرة، وحيازة أسلحة نارية وفرض السيطرة وإثارة الذعر بين المواطنين.ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 9278 لسنة 2013 جنايات المنتزه أول، بتلقي مدير أمن الاسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة القسم ووجود قتيل.وتوصلت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى قيام كل من "إ. م. إ"، صاحب شركة، و"ي. م. ا"، عاطل، و"أ. م. م"، حداد، باستعراض القوة واستخدام العنف بالأسلحة النارية وبث الرعب وتكدير الأمن والسكينة بالمنطقة دائرة القسم، مما ترتب عليه قتل المجني عليه "ب. م. ح"، أثناء فرض سيطرتهم وإلحاق الضرر بالمواطنين.وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وألقي القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية.