رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن من 3 إلى 15 سنة لقاتلى شخص و«البلطجة» بالإسكندرية

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة صاحب شركة بالسجن لمدة 15 سنة، والسجن لمدة 5 سنوات لعاطل، و3 سنوات لحداد، بعد اتهامهم بقتل شخص في مشاجرة، وحيازة أسلحة نارية وفرض السيطرة وإثارة الذعر بين المواطنين.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 9278 لسنة 2013 جنايات المنتزه أول، بتلقي مدير أمن الاسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة القسم ووجود قتيل.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى قيام كل من "إ. م. إ"، صاحب شركة، و"ي. م. ا"، عاطل، و"أ. م. م"، حداد، باستعراض القوة واستخدام العنف بالأسلحة النارية وبث الرعب وتكدير الأمن والسكينة بالمنطقة دائرة القسم، مما ترتب عليه قتل المجني عليه "ب. م. ح"، أثناء فرض سيطرتهم وإلحاق الضرر بالمواطنين.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وألقي القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

منذ حوالي 17 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ حوالي 8 ساعات

العثور على 3 جثث بـ«منور شقة» في حدائق الأهرام

منذ حوالي 9 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«المصل واللقاح»: الحرارة الشديدة الفرق بين «كورونا» والإنفلونزا

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

«ورش فنية» ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام سينما المرأة

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»