رئيس جنوب إفريقيا يشكر السيسي على عمله خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي

شكر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، الرئيس عبدالفتاح السيسي على العمل الشاق الذي قام به خلال رئاسته الاتحاد الإفريقي طوال عام مضى.وقال رامافوسا، خلال كلمته عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس السيسي، بالجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "أود في البداية أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الطريقة المتميزة والعمل الشاق الذي قام به خلال ترؤسه الاتحاد الإفريقي، وإنني سأعتمد خلال رئاسة الاتحاد على دعم الدول الأعضاء"، مؤكدا أن إفريقيا قادرة على بناء الطموحات والتطلعات التي رسمهتا دول الاتحاد الإفريقي لها في إطار أجندة 2063.وأضاف أن إفريقيا مترابطة من خلال شبكة واسعة من الطرقات والسكك الحديد للتنقل الحر للبضائع والخدمات، وسنعمل معا من أجل وحدة أكبر وأقوى حول المبادئ الأساسية التي حددها المؤسسون من أجل ضمان النمو الاقتصادي والتنمية التي تنادي بها القارة.ودعا رئيس جنوب إفريقيا إلى عقد اجتماع استثنائي حول منطقة التجارة الحرة بالتوازي مع قمة استثنائية حول إسكات البنادق في مايو 2020، مشددا على ضرورة وضع معايير تحدد المنتجات التي تفتخر بها إفريقيا، وتكون منتجات ذات جودة عالية، مشددا على ضرورة تدعيم النمو الأخضر في القارة الإفريقية، والتأكد من أن القارة تستغل كل الفرص التي تطرح أمامها من خلال الانتقال الأخضر في إطار الطاقة والفلاحة المستدامة والإنتاج النظيف.وعن تمكين المرأة الإفريقية، قال: "لا بد من معالجة آفة عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وسنكرس الجهود لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء"، مستشهدا بمقولة "المرأة نصف المجتمع"، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون المرأة.