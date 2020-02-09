«مضاعفة عوائد الاستثمار»".. رسائل «السيسي» في القمة الأفريقية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على تسلمه مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالقمة الـ 33 والمنعقدة اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.وترصد"الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي.-قال الرئيس إن الدولة المصرية لمست عن قرب، حجم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية، وحجم الفرص الواعدة لتحقيق التقدم والتنمية.-أكد السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية.-أشار الرئيس إلى أن مضاعفة عوائد الاستثمار فى تنمية أفريقيا متوقفة على تمكين ودعم المرأة والشباب وتسليحهم بالتكنولوجيا الحديثة، انطلاقًا من أنهم العامل الديموغرافى الأهم والأكبر بقارتنا، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن ثم الإشراك الفعال للمرأة وشباب أفريقيا فى جهود التنمية وإحلال السلام ضرورة قصوى ترتقى بالواقع الأفريقي وتضمن له مستقبلا أفضل.-أكد السيسي، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب- أضاف الرئيس خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاتحاد الأفريقى،: شرفت مصر بتولى مسئولية الاتحاد الافريقى على مدار العام الماضى تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات، وكان التعاون الصادق والإدارة القوية أبلغ الأثر لتحقيق ما يبلى من طموحات للقارة الأفريقية على صعيد العمل المشترك.-قال:" اعتمدنا على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية."