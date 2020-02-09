رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مضاعفة عوائد الاستثمار»".. رسائل «السيسي» في القمة الأفريقية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:20 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
طباعة
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على تسلمه مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالقمة الـ 33 والمنعقدة اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وترصد"الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي.

-قال الرئيس إن الدولة المصرية لمست عن قرب، حجم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية، وحجم الفرص الواعدة لتحقيق التقدم والتنمية.

-أكد السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية.

-أشار الرئيس إلى أن مضاعفة عوائد الاستثمار فى تنمية أفريقيا متوقفة على تمكين ودعم المرأة والشباب وتسليحهم بالتكنولوجيا الحديثة، انطلاقًا من أنهم العامل الديموغرافى الأهم والأكبر بقارتنا، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن ثم الإشراك الفعال للمرأة وشباب أفريقيا فى جهود التنمية وإحلال السلام ضرورة قصوى ترتقى بالواقع الأفريقي وتضمن له مستقبلا أفضل.

-أكد السيسي، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

- أضاف الرئيس خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاتحاد الأفريقى،: شرفت مصر بتولى مسئولية الاتحاد الافريقى على مدار العام الماضى تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات، وكان التعاون الصادق والإدارة القوية أبلغ الأثر لتحقيق ما يبلى من طموحات للقارة الأفريقية على صعيد العمل المشترك.

-قال:" اعتمدنا على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية."

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

منذ حوالي 14 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ حوالي 9 ساعات

«الأرصاد» تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

محمد المالحي يناقش «50 سنة سينما.. درويش» غدا