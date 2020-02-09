رئيس جنوب إفريقيا: قارتنا ثرية بالموارد الطبيعية

توجه سيريل رامفوسا، رئيس جنوب أفريقيا، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ولايته رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيدًا بطريقته في رئاسة الاتحاد والعمل الشاق الذي قام به، معلنًا عن قبول القرار الجماعي بتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2021.وأضاف سيريل رامفوسا، خلال كلمته بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منطقة التجارة الحرة التي أنشئت، خلال العام الماضي، ستسمح بإعادة تطوير تصنيع إفريقيا.وأشار إلى أن القارة تلعب دورًا كبيرًا وتعد طرفًا هامًا في إنجاز حلم آبائنا المؤسسين بأن يروا الموارد والثروات، والتي يتم استغلالها من أجل المصلحة الجماعية لكل الأفارقة، منوهًا بأن إفريقيا ثرية بالموارد الطبيعية وقدراتها الثقافية وحسها الإنساني واستثمارها البشري.وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تعقد تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسئولي 55 دولة إفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس.ويشارك الرئيس السيسي، غدًا الإثنين، في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية.ويجرى الرئيس السيسي، على هامش مشاركته بالقمة الإفريقية بأديس أبابا، مباحثات مع عدد من الزعماء الأفارقة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.