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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مساعد صيدلي بـ300 قرص مخدر في الشرقية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بموقف أتوبيسات شرق الدلتا بالزقازيق بمحافظة الشرقية، من ضبط مساعد صيدلى وبحوزته 300 قرص مخدر، ومبالغ مالية قدرها 4700 جنيه، و100 يورو، وهاتف محمول.
واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف، للاتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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