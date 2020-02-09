ضبط مساعد صيدلي بـ300 قرص مخدر في الشرقية

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بموقف أتوبيسات شرق الدلتا بالزقازيق بمحافظة الشرقية، من ضبط مساعد صيدلى وبحوزته 300 قرص مخدر، ومبالغ مالية قدرها 4700 جنيه، و100 يورو، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف، للاتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.