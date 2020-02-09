موسى فقيه: الصراعات الداخلية تعيق تطور البلدان الأفريقية

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن هناك اهتمام كبير بالشباب من خلال مبادرة "مليون من الآن" والتي تعمل على توفير مليون فرصة في التعليم والعمل إضافة إلى تمكين المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل.وأضاف موسى فقيه، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا بد أن نعمل مع جميع البلدان في سلسلة القيم الأخلاقية، والقوانين المساندة، وذلك لاستئصال العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أن النساء يطالبن دائمًا بأن نساندهن في طموحاتهن المشروعة.وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أن هناك وباء آخر يعكر علينا تطور البلدان الأفريقية، ويعيد النظر في التوازن الاجتماعي، وهو الصراعات الداخلية بين القبائل، لافتًا إلى أن هذه المشكلة تطورت بسبب ضعف بعض الدول، وتدهور البيئة، وكذلك تفكك النسيج الاجتماعي والتقليدي، والبحث عن بعض المناطق للحياة.وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الـ33 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تعقد تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسؤولي 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتش.ويشارك الرئيس السيسي، غدًا الإثنين، في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية.ويجرى الرئيس السيسي، على هامش مشاركته بالقمة الأفريقية بأديس أبابا، مباحثات مع عدد من الزعماء الأفارقة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.