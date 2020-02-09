العراق يعلن خفض إنتاج النفط الخام في البصرة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن شركة نفط البصرة العراقية، تستعد إلى خفض إنتاج النفط الخام في حقل نهر بن عمر إلى الحد الأدنى بسبب التلوث وانبعاثات الغاز.وقال المدير العام للشركة إحسان عبد الجبار: "يعتبر حقل نهر بن عمر أحد أكثر الحقول إثارة للجدل بسبب التلوث وانبعاثات الغاز."وأضاف عبد الجبار "لقد تقرر خفض إنتاج النفط الخام إلى الحد الأدنى والتوقف عن تشغيل جميع آبار النفط لتوفير الحماية البيئية".وكانت شهدت المحافظة العراقية المليئة بالنفط، خلال الفترة الماضية العديد من الاحتجاجات، والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مطالبين بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع في المحافظة.