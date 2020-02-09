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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن خفض إنتاج النفط الخام في البصرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:00 ص
النفط
النفط
منار أحمد
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ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن شركة نفط البصرة العراقية، تستعد إلى خفض إنتاج النفط الخام في حقل نهر بن عمر إلى الحد الأدنى بسبب التلوث وانبعاثات الغاز.

وقال المدير العام للشركة إحسان عبد الجبار: "يعتبر حقل نهر بن عمر أحد أكثر الحقول إثارة للجدل بسبب التلوث وانبعاثات الغاز."

وأضاف عبد الجبار "لقد تقرر خفض إنتاج النفط الخام إلى الحد الأدنى والتوقف عن تشغيل جميع آبار النفط لتوفير الحماية البيئية".

وكانت شهدت المحافظة العراقية المليئة بالنفط، خلال الفترة الماضية العديد من الاحتجاجات، والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مطالبين بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع في المحافظة.

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