المذيعة مروة ميمي تفجر مفاجأة حول أسباب مقتل ابنها

استنكرت المذيعة مروة ميمي، الأخبار المتداولة عن مقتل ابنها كريم، والتي تفيد بأن القتل كان بالخطأ.وقالت ميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، إن ابنها تعرض للقتل العمد، مشيرة إلى أن التحريات أثبتت أن جثمان ابنها وجد خلف الباب.أضافت: "ابني كانوا بيرهبوه، جرى منهم واستخبا وراء الباب، فلحقوه وعندما أطل برأسه أطلق الرصاصة عليه".وتابعت "ابني كان بيلعب مع 4 من صحابه، وأنا مأمنة ليهم لأنهم بييجوا عندي البيت، بأحطهم في عيني، محدش منهم اتخدش".واختتمت تصريحاتها:"صاحبه قال لي سامحيني يا طنط أنا كنت بأهزر معاه، لكن ده مش هزار ده عمد، الطلقة مخرجتش في الشقة غلط، الطلقة اتوجهت له، وفيه تحرش بدني بابني، وجري دخل غرفة ثانية، فراحوا وراه".