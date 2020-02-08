أسود تلتهم فتاة في محمية بجنوب أفريقيا

لقيت فتاة مصرعها بعد تعرضها لهجمات شرسة على يد مجموعة من الأسود في إحدى المحميات بدولة جنوب أفريقيا.وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم السبت، أن "سوانز فان وايك"، البالغة من العمر 21 عامًا، كانت تؤدي واجباتها اليومية في القفص الخاص بالأسود في المحمية، لكنها تعرضت إلى هجوم دام من قبل الحيوانات الشرسة.ووجد القائمون على المحمية الشابة وهي مضرجة في دمائها بعد هروبها من القفص وعليها أثار عضات قوية وآثار لمخالب الأسود على جسدها.وهرع المسعفون إلى مكان الحادث ولكن على الرغم من الجهود التي بذلوها لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة مكانها قبل نقلها للمستشفى.وما زالت الشرطة تحقق في الحادث الذي وقع في ليمبوبو بجنوب إفريقيا.وقال المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا العقيد موش نجوي: "إن التحقيقات الأولية التي أجريناها تظهر أنها كانت تؤدي واجباتها عندما هاجمها عدد غير معروف من الأسود، لا تزال الظروف المؤدية إلى هذا الحادث المأساوي غير معروفة في هذه المرحلة".