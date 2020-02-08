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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة في المدارس غدًا

السبت 08/فبراير/2020 - 10:36 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حملة الأنيميا والتقزم ستبدأ في المدارس غدًا.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، مع الإعلامي أحمد موسى، ستكون هناك حملات توعية داخل المدارس للوقاية من انتشار العدوى.

وتابعت وزيرة الصحة: "منظمة الصحة العالمية طبعت منشورات للتوعية والوقاية من انتشار العدوى وبرامج توعية للطلاب، وتقديم التوعية المدرسين والطلاب لتجنب انتقال العدوى، وكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة".

كما أشارت الوزيرة إلى أن من سيأتي لقياس الأنيميا والسمنة سيقدم توعية للمدرسين وللأطفال بأهمية الغذاء وكيفية الوقاية من أي فيروس.

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