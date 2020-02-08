عمرو حسن عن قرار قصر الدعم على طفلين: خطوة مهمة للغاية

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن قرار الدولة بقصر الدعم على طفلين فقط للمواليد الجدد، يعد خطوة مهمة للغاية، مشيرا إلى أننا نخوض حرب وعي لتغيير المفاهيم الخاطئة وأن وجود طفلين بالأسرة يحصلان على خدمات متميزة أفضل من وجود أطفال كثر بلا دعم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»، أننا بهذه الطريقة نزيد من عدد الأسرة التى يمكن إفادتها بالدعم، مشيرًا إلى أن تعريف الناس بأن الدعم مقتصر على طفلين فقط سيشجعهم على الالتزام بذلك، مشددًا على ضرورة توعية الناس بأهمية هذا الأمر.