وزيرة التضامن: تدشين قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية قريبا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية لديها القدرة على توفير مواردها وتوفير عائد مادى جيد، كما أنها تحتك بشكل دائم بالمواطن وهنا تكمن أهميتها.وأضافت نيفين القباج، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، مساء السبت: «ليس من المهم الجمعية عبارة عن إيه، ومنشأة فين، لكن ما يهم النتائج.. إحنا في عصر التكنولوجيا، قد تكون جمعية أهلية منشأة في شقة لكن نتائجها جيدة».وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة ستهتم الفترة المقبلة بوجود قاعدة بيانات عن نتائج عمل الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة عن الجمعيات الأهلية، والمواطنين المستفيدين من خدماتها.كما شددت وزيرة التضامن الإجتماعي على ضرورة وجود تواصل بين عمل الجمعيات الأهلية، وخطة 2030، وعمل الحكومة لتقديم الأفضل للمواطن.