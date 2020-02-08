رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التضامن: تدشين قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية قريبا

السبت 08/فبراير/2020 - 09:52 م
نيفين القباج
نيفين القباج
رباب الأهواني
طباعة
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية لديها القدرة على توفير مواردها وتوفير عائد مادى جيد، كما أنها تحتك بشكل دائم بالمواطن وهنا تكمن أهميتها.

وأضافت نيفين القباج، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، مساء السبت: «ليس من المهم الجمعية عبارة عن إيه، ومنشأة فين، لكن ما يهم النتائج.. إحنا في عصر التكنولوجيا، قد تكون جمعية أهلية منشأة في شقة لكن نتائجها جيدة».

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة ستهتم الفترة المقبلة بوجود قاعدة بيانات عن نتائج عمل الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة عن الجمعيات الأهلية، والمواطنين المستفيدين من خدماتها.

كما شددت وزيرة التضامن الإجتماعي على ضرورة وجود تواصل بين عمل الجمعيات الأهلية، وخطة 2030، وعمل الحكومة لتقديم الأفضل للمواطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ ساعة و 28 دقيقة

«جوكر الإخوان» يطلق حملة جديدة ضد رجال الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«جوكر الإخوان» يطلق حملة جديدة ضد رجال الأمن

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

نجم الساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

استمرار عرض «التوهة» على مسرح محافظة المنيا

«احرقوها وأريحوني».. روائي يطالب القراء بحرق روايته